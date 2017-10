6 Siege aus 6 Spielen bringen Aarau das Olympiaticket

Die Curlerinnen des CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni haben die Schweizer Olympia-Ausscheidung in Biel mit 6 Siegen in 6 Spielen souverän für sich entschieden.

Dass die Ausmarchung unter den besten 3 Schweizer Frauenteams ein derart eindeutiges Resultat ergeben würde, war nicht vorherzusehen. Marlene Albrecht, Esther Neuenschwander, Manuela Siegrist und Skip Silvana Tirinzoni setzten sich je 3 Mal gegen die früheren Weltmeisterteams des CC Flims (Binia Feltscher) und von Baden Regio (Alina Pätz) durch.

Da die Aarauerinnen alle 6 Vorrundenspiele gewannen, wurde die für Samstag und Sonntag vorgesehene Best-of-3-Finalserie hinfällig. Einige Partien gingen knapp aus, aber im Finish bewiesen Tirinzoni und Co. stets gute Nerven. Dies ist deshalb erstaunlich, weil dieses Team seit dem Frühling 2013 an allen internen Ausscheidungen um die Teilnahmen an grossen Meisterschaften (WM, EM) scheiterte.

Das letzte Wort hat Swiss OIympic

Für die 38-jährige Tirinzoni ist die erste Olympia-Teilnahme noch nicht ganz gesichert. Swiss Olympic wird die Selektionen im Dezember vornehmen. Bis dorthin steht das Team unter der Beobachtung des Nationaltrainer-Stabs.