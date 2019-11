Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller gewinnen ihre Auftaktpartie an der EM im schwedischen Helsingborg.

Schweizer Curler starten mit Sieg in die EM

Legende: Entscheidung im 8. End Die Schweiz hat die gefährlichen Niederländer besiegt. imago images

Erfolgreicher EM-Start für die Schweiz: Die Curler um Skip Yannick Schwaller bezwangen die als gefährliche Aussenseiter gehandelten Niederländer 9:4.

In der ersten Hälfte verlief die Partie in Helsingborg ausgeglichen. Den entscheidenden Vorteil verschafften sich die erstmals an internationalen Titelkämpfen vertretenen Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Yannick Schwaller vom CC Bern Zähringer erst im 8. End mit einem Dreierhaus zur 8:4-Führung.

Live-Hinweis Verfolgen Sie die folgenden Gruppenspiele der Schweizer Mannschaften im unkommentierten Stream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App: Männer: Schweden - Schweiz (Samstag, 16.11., 19:55 Uhr)

Frauen: Schweden - Schweiz (Sonntag, 17.11., 08:55 Uhr)

Männer: Russland - Schweiz (Montag, 18.11., 07:55 Uhr)

Frauen: Schottland - Schweiz (Montag, 18.11., 11:55 Uhr)

Männer: Schweiz - Schottland (Mittwoch, 20.11., 13:55 Uhr)

Am Samstagabend gegen den Topfavoriten

Die von Jaap van Dorp angeführten Niederländer haben sich in den letzten Jahren immer mehr der Weltspitze genähert und können mittlerweile auch den renommierten Teams das Leben schwer machen – die Schweiz konnte aber entgegenhalten.

In der 2. Runde vom Samstagabend treffen die Schweizer Männer auf die Topfavoriten aus Schweden um Skip Niklas Edin (ab 19:55 Uhr live auf srf.ch/sport und in der Sport App).