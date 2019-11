Die Schweizer Curler erringen im 3. Spiel an der EM in Schweden den 2. Sieg. Den Frauen gelingt ein prestigeträchtiger Erfolg.

Zweiter Sieg der Schweizer Curler an der EM

Legende: Konzentriert zum Sieg Die Schweiz gewinnt gegen Dänemark. Freshfocus

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller gewannen im 3. Round-Robin-Spiel der EM im schwedischen Helsingborg gegen Dänemark mit 11:5.

Besonders in der ausgeglichen verlaufenen ersten Spielhälfte waren beide Teams fehleranfällig. Sie offerierten sich gegenseitig Möglichkeiten, unverhoffte Punkte einzufahren oder höhere Scores des Gegners zu verhindern.

Nun gegen Russland

Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Schwaller vom CC Bern Zähringer setzten sich im 7. End dann mit einem gestohlenen Zweierhaus zur 8:5-Führung ab. Nach dem darauffolgenden gestohlenen Dreierhaus gaben die Dänen auf.

In ihrem 4. Spiel der Round Robin treffen die Schweizer am Montagmorgen auf Russland (ab 07:55 Uhr live auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App). Dort wollen sie den 3. Sieg einfahren.

Die Schweizer Frauen um Skip Silvana Tirinzoni gewannen am Sonntagmorgen gegen Schweden. Das Team siegte im 2. Round-Robin-Spiel gegen die Olympiasiegerinnen mit 9:3.

Das Duell zwischen den momentan besten Curling-Teams Europas endete überraschend deutlich. Tirinzoni, Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander und Alina Pätz starteten mit einem Zweierhaus und einem gestohlenen Stein.

Schwedinnen geben auf

Von dort an kontrollierten die Schweizerinnen das Spiel souverän. Nach 7 von 10 Ends gaben die Schwedinnen in aussichtsloser Lage auf. Am Sonntagabend treffen die Schweizerinnen auf Russland um Skip Alina Kowalewa.

Live-Hinweis Verfolgen Sie die folgenden Gruppenspiele der Schweizer Mannschaften im unkommentierten Stream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App: Männer: Russland - Schweiz (Montag, 18.11., 07:55 Uhr)

Frauen: Schottland - Schweiz (Montag, 18.11., 11:55 Uhr)

Männer: Schweiz - Schottland (Mittwoch, 20.11., 13:55 Uhr)

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 16.11.2019 17:10 Uhr