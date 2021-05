Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni gewinnen an der WM in Calgary auch ihr 6. Spiel. China hat mit 4:9 das Nachsehen.

Sechs Siege in sechs Spielen sind gleichbedeutend mit dem besten Start eines Schweizer Frauenteams an den seit 1979 ausgetragenen Weltmeisterschaften.

Auf fünf Siege am Stück von Turnierbeginn an hatten es Lausanne Olympique um Skip Janet Hürlimann 1992 und Flims um Skip Binia Feltscher 2014 gebracht. Die Waadtländerinnen gewannen seinerzeit Bronze, die Flimserinnen errangen im kanadischen Saint John ihren ersten von zwei WM-Titeln.

Nach acht Ends war der Sieg im Trockenen

Im Match gegen die Chinesinnen, die zuvor erst eine Partie verloren hatten, dominierten die Titelverteidigerinnen Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau von Anfang an.

Nach einem Zweier- und einem Dreierhaus gingen sie mit einem 6:2-Vorsprung in die Pause nach fünf Ends. Pätz entschied das Duell auf der vierten Position gegen Han Yu mit 84:61 Prozentpunkten an gelungenen Versuchen für sich. Nach acht Ends gaben die Asiatinnen in hoffnungsloser Lage auf.