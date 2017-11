Curlerinnen drehen Partie gegen Italien

Die Aarauer Curlerinnen können auf die Niederlage gegen Schweden reagieren. Das Team um Skip Silvana Tirinzoni schlägt Italien 9:6. Zur Halbfinal-Qualifikation fehlt noch ein Sieg. Weiterhin makellos bleiben die Schweizer Männer.

Wende: Die Schweizerinnen liegen gegen Italien nach dem 6. End noch mit 3 Steinen im Hintertreffen, drehen die Partie aber noch und siegen letztlich 9:6.

Auf Kurs: Damit halten die Aarauerinnen nach 6 Spielen bei 5 Siegen und belegen mit Schottland den 2. Rang.

Makellos: Zuvor verlängerten die Männer vom CC Genf ihren Erfolgslauf auf 6 Siege.

Noch 3 Spiele absolviert das Team um Skip Silvana Tirinzoni in der Round Robin. Bereits ein Erfolg würde den Einzug in die Halbfinals bedeuten.

Viererhaus im 7. End

Den entscheidenden Sieg für den Vorstoss unter die besten 4 Teams der EM in St. Gallen könnten die Schweizerinnen schon am Mittwochvormittag im Match gegen Aufsteiger Türkei einfahren. Danach würden in den Spielen gegen Schottland und Tschechien 2 weitere Chancen folgen.

Um den 5. Sieg im 6. Spiel der Gruppenphase mussten die Schweizerinnen hart kämpfen. Der Match gegen Italien, dessen Skip Diana Gaspari mit einem neu zusammengesetzten Team in St. Gallen schon 4 Spiele gewonnen hatte, stand lange Zeit auf Messers Schneide. Die Entscheidung zugunsten der Curlerinnen vom CC Aarau brachte schliesslich ein Viererhaus im 7. End.

Makellose Männer

Zuvor hatten die noch ungeschlagenen Männer gegen die Slowakei ihren Erfolgslauf auf 6 Siege ausgebaut. Nach harzigem Start schlug das Genfer Team um Skip Peter De Cruz im 5. End zu. Ein Viererhaus brachte das 6:1. Als die Schweizer im 8. End 2 Steine stahlen und auf 10:3 stellten, gaben die noch punktelosen Slowaken auf.

Anstelle der Nummer 3 Claudio Pätz wurde bei den Genfern erstmals Ersatzmann Dominik Märki eingesetzt. Er spielte das zweite Steinepaar, während De Cruz an die dritte Position rückte. Mit einem weiteren Sieg am Abend gegen Österreich wäre den Schweizern die Halbfinal-Qualifikation nicht mehr zu nehmen.

Die Partie Schweiz-Österreich gibt's ab 19:00 Uhr im Livestream auf www.srf.ch/sport und in der SRF Sport App.

Sendebezug: srf.ch/sport, Livestream, 20.11.2017, 12 Uhr