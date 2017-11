Curlerinnen ringen Russland nieder

8 Spiele, 8 Siege! Die Schweizer Curlerinnen und Curler bleiben an der Heim-EM in St. Gallen makellos. Der 4. Sieg für das Frauen-Team war allerdings ein hartes Stück Arbeit.

Skip Silvana Tirinzoni setzte ihren letzten Stein im 10. End genau ins Zentrum und sicherte dem Team von CC Aarau damit den 8:7-Sieg über Russland.

Zwischenzeitlich mit 4:6 in Rücklage, gelang den Schweizerinnen im 8. End mit einem Dreierhaus die Wende. Neben der Schweiz ist nach 4 Spielen nur noch Schweden ungeschlagen. Am Abend kommt es in St. Gallen zum Direktduell.

Auch Männer-Team makellos

Den 4. Sieg feierte auch der CC Genf um Skip Peter De Cruz. Gegen Italien kamen die Schweizer zu einem leichten 8:2-Erfolg. Die Entscheidung war bereits nach dem 4. End gefallen, als die Schweizer gleich vier Steine stahlen und zum 8:1 davonzogen.