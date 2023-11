Legende: Makellose Bilanz Silvana Tirinzoni und ihr Team stehen bei 3 Siegen aus 3 Spielen. Freshfocus/WCF/Stephen Fisher

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni gewinnen an der EM in Aberdeen auch ihr drittes Spiel.

Auf das Männer-Team um Skip Yannick Schwaller wartet am Abend nach zwei Siegen zum Auftakt der erste Prüfstein.

Die Schweizer Curlerinnen stehen an der EM im schottischen Aberdeen nach 3 Runden mit weisser Weste da. Nach den beiden Siegen am Samstag entschieden die Weltmeisterinnen des CC Aarau am Sonntag auch das Duell mit der Türkei für sich.

Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke und Alina Pätz konnten sich beim 7:4-Erfolg gegen die Aussenseiterinnen im 5. End absetzen, indem sie einen Stein zur 4:2-Führung stahlen. Im 8. End gelang den Schweizerinnen ein Dreierhaus, ehe die Türkinnen nach dem 9. End vorzeitig das Handtuch warfen.

Am Montag messen sich Tirinzoni und Co. mit Norwegen und Tschechien.

Zwei Siege gegen Underdogs

Nach zwei Runden ebenfalls noch unbezwungen sind die Curler des CC Genf. Das Team um Skip Yannick Schwaller war am Samstag mit einem 6:3-Sieg gegen die Türkei ins Turnier gestartet und doppelte am Sonntag mit einem 8:4-Erfolg gegen die Niederländer nach.

Am Sonntagabend stehen Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat in Aberdeen erneut im Einsatz. Sie treffen auf die vom gebürtigen Genfer Joël Retornaz angeführten Italiener, die sich in den letzten Jahren in der Weltspitze etabliert haben.