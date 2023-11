Die Schweizer Curler unterliegen an der EM in Aberdeen Gastgeber Schottland mit 6:9 und kassieren die 2. Niederlage in Folge.

Curling-EM in Aberdeen

Nach perfektem Start mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien sind die Schweizer Curler in Aberdeen aus der Spur geraten. Die Equipe um Skip Yannick Schwaller verlor am Montag gegen die Gastgeber aus Schottland mit 6:9 und kassierte die zweite Niederlage in Folge. Mit der ausgeglichenen Bilanz steht die Equipe nach 4 Spielen der Round Robin auf dem geteilten 4. Rang.

Die Curler des CC Genf gerieten gegen Schottland im 5. End in Rücklage. Nach dem schottischen Dreierhaus lag die Schweiz mit 4:6 in Rücklage und konnte nicht mehr reagieren. Am Abend treffen Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat auf Finnland.