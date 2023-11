Die Schweizer Curlerinnen feiern an der EM gegen die zuvor ungeschlagenen Norwegerinnen im 4. Spiel den 4. Sieg.

Curling-EM in Aberdeen

Die Schweizer Curlerinnen haben ihren Siegeszug an der EM im schottischen Aberdeen fortgesetzt. Die Weltmeisterinnen des CC Aarau entschieden am Montagmorgen das Duell gegen Norwegen klar mit 8:4 für sich und fügten den Skandinavierinnen die erste Niederlage an den Titelkämpfen zu.

Die (Vor-)Entscheidung fiel schon im 3. End, als dem norwegischen Vize-Skip Kristin Skaslien ein einfacher Take-Out misslang. Alina Pätz nahm das Geschenk dankend an, mit einem 3er-Haus zogen die Schweizerinnen auf 5:1 davon. Diesen Vorsprung gab das Quartett um Skip Silvana Tirinzoni, Pätz, Selina Witschonke und Carole Howald nicht mehr her. Nach dem 8. End warfen die Norwegerinnen das Handtuch.

Im zweiten Spiel des Tages trifft die Schweiz auf Tschechien.