Die Schweizer Curler haben auch das 2. EM-Spiel erfolgreich gestaltet. Am Sonntag stehen noch weitere Partien an.

Curling-EM in Aberdeen

Legende: Darf sich freuen Skip Yannick Schwaller. Keystone/Sean Kilpatrick

Die Schweizer Curler konnten bei der EM im schottischen Aberdeen den Schwung aus dem 6:3-Auftaktsieg gegen die Türkei mitnehmen. In der zweiten Partie der Round Robin gegen die Niederlande feierte die Equipe des CC Genf einen souveränen 8:4-Sieg.

Bis zum fünften End hatte das Team um Skip Yannick Schwaller dem Gegner nur ein Einerhaus zugestanden. Nach neun Ends stand der Sieg von Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat fest.

Dichtgedrängtes Programm

Bereits am Sonntagabend folgt gegen Italien das dritte Spiel. Das Schweizer Frauen-Team, das mit zwei Siegen ins Turnier gestartet ist, trifft am Nachmittag auf die Türkei. Die Round Robin dauert bis am Donnerstag, dann geht es mit den Halbfinals weiter.