Curling-EM in Aberdeen

Die Schweizerinnen sind mit einer Machtdemonstration in die Curling-EM gestartet. In Aberdeen schlug der CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni die Däninnen im 1. Round-Robin-Spiel gleich mit 12:1. Das Schweizer Team liess keine Schwäche erkennen, Dänemark mit Skip Madeleine Dupont unterliefen derweil einige Fehler.

Bereits nach 3 Ends führten Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke und Alina Pätz mit 7:0, nach 6 Ends gaben ihre deutlich geschlagenen Gegnerinnen auf.

Weitere Spiele heute

Schon am Abend (ab 20:30 Uhr hier im Livestream) steht gegen Schweden das nächste Gruppenspiel für die Schweizerinnen an. Für die Männer um Skip Yannick Schwaller geht das Turnier am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr hier im Livestream) gegen die Türkei los.

Beide Schweizer Teams hatten an der letzten EM die Silbermedaille geholt. Die Round Robin dauert bis am Donnerstag, dann geht es mit den Halbfinals weiter.