Die Weichen zum ersten Sieg an der EM in Estland stellte das Schweizer Männer-Quartett im 3. End, als es dank einem Fünferhaus auf 6:1 davonziehen konnte. Diese Hypothek wussten die Niederländer nicht mehr wettzumachen. Nach 6 Ends und beim Stand von 3:9 aus ihrer Sicht gab die Niederlande auf.

Die ersten beiden EM-Spiele hatte das Team um Skip Peter De Cruz äusserst ärgerlich verloren. Gegen Schweden und Italien unterlag die Schweiz mit je nur einem Stein Differenz.

Frauen weiter in der Erfolgsspur

Beim Schweizer Frauen-Team läuft es weiter wie geschmiert. Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau gewannen auch ihre zweite Partie souverän. Dem 8:3 gegen Italien liessen die Schweizerinnen ein 8:5 gegen Tschechien folgen. Den Unterschied zugunsten von Tirinzoni und Co. machte ein Dreierhaus im 3. End.

Wie schon in der Auftaktpartie erreichten die Schweizerinnen eine sehr gute Quote von ca. 90 Prozent an gelungenen Steinen. Am Sonntag um 18 Uhr trifft die Schweiz auf Schweden.