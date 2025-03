Curling-WM der Frauen in China

Die Vorentscheidung im 2. Gruppenspiel der Schweizerinnen gegen China an der Curling-WM in Uijeongbu (CHN) fiel im 6. End, als sich das Quartett mit Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Selina Witschonke und Carole Howald ein Viererhaus notieren lassen konnte. Zuvor hatten die Gastgeberinnen einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung drehen können.

Zwar kamen die Chinesinnen dank eines Zweierhaus im 8. End noch einmal auf 4:6 heran, doch die Schweiz konterte postwendend mit 3 geschriebenen Steinen. Nach dem 9. End gab China auf.

Die Schweizerinnen stehen am Sonntag um 11 Uhr (CH-Zeit) erneut im Einsatz. Dann treffen sie im 3. Round-Robin-Spiel auf die Türkei (im Livestream in der SRF Sport App).

