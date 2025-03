Curling-WM Frauen in Südkorea

Die Vorentscheidung im 2. Gruppenspiel der Schweizerinnen gegen China an der Curling-WM in Uijeongbu (KOR) fiel im 6. End, als sich das Quartett mit Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Selina Witschonke und Carole Howald ein Viererhaus notieren lassen konnte. Zuvor hatte China einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung drehen können.

Zwar kamen die Chinesinnen dank eines Zweierhaus im 8. End noch einmal auf 4:6 heran, doch die Schweiz konterte postwendend mit 3 geschriebenen Steinen. Nach dem 9. End gab China auf.

Die Schweizerinnen stehen am Sonntag um 11 Uhr (CH-Zeit) erneut im Einsatz. Dann treffen sie im 3. Round-Robin-Spiel auf die Türkei (im Livestream in der SRF Sport App).

Resultate