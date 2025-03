Die Schweizer Curlerinnen haben nach einer sehenswerten Aufholjagd auch ihr 6. Round-Robin-Spiel an der WM in Uijeongbu gewonnen. Gegen die zuvor ebenfalls noch ungeschlagenen Gastgeberinnen aus Südkorea gelang nach 0:3-Rückstand ein 9:6-Erfolg.

Vor einem packenden 10. End führten die Schweizerinnen 7:6. Südkorea musste gegen eine kompakte Schweizer Guard mit dem Recht des letzten Steins volles Risiko nehmen. Doch die Aufgabe war zu schwierig, die Aarauerinnen stahlen zwei Steine und vollendeten eine grosse Wende.

Südkorea legt mit Dreierhaus vor

Der bessere Auftakt war nämlich den Südkoreanerinnen dank dem 3. End gelungen. Nach zuvor zwei Nuller-Ends schrieb das Team um Skip Eunji Gim gleich 3 Steine. Alina Pätz konnte die gute Ausgangslage der Asiatinnen mit ihrem letzten Versuch nicht nachhaltig verschlechtern, Gim vollendete mit dem letzten Stein das Dreierhaus.

Das Quartett mit Skip Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald und Pätz reagierte darauf mit viel Mut. Doch ein fast unmöglicher Split im 4. End missriet Letzterer, wodurch der CC Aarau nur mit einem Stein erstmals anschrieb.

Die Schweizerinnen gewannen indes langsam Oberwasser, die Hypothek aus dem 3. End wurde schrittweise wettgemacht. Im hauchdünnen 6. Durchgang, bei dem nachgemessen werden musste, gelang ein Zweierhaus: Zwischen einem und 3 Steinen war alles möglich.

Direkt danach gelang den Schweizerinnen erstmals im Spiel ein Steal – und zwar gleich mit zwei Steinen. Wieder war die Messapparatur auf Aarauer Seite, das Tirinzoni-Team übernahm somit zum ersten Mal die Führung (5:4). Und behielt anschliessend in einem hochstehenden Gipfeltreffen die Oberhand.

Nächster Sieg gegen Italien?

Viel Zeit bleibt den Schweizerinnen nicht, den nächsten Sieg zu feiern. Schon um 11 Uhr steht mit dem Duell gegen Italien (live in der SRF Sport App) die nächste Aufgabe an. Gegen die Equipe von Skip Stefania Constantini, die in 6 Partien erst 2 Siege feiern konnte, ist die Schweiz klar in der Favoritinnenrolle.

Resultate