Nach einem leichten Sieg über Estland müssen Silvana Tirinzoni und Co. gegen die Türkei ans Limit gehen.

Curling-WM in Kanada

Die sagenhafte WM-Serie der Schweizer Curlerinnen geht doch weiter: Das Team um Skip Silvana Tirinzoni rang an den Titelkämpfen im kanadischen Sydney die Türkei nach zwischenzeitlichem 2:5-Rückstand mit 8:7 nieder und feierte den 39. Erfolg an WM-Turnieren hintereinander.

Ein Fehlstein der türkischen Skip Dilsat Yildiz im 6. End brachte die Wende zugunsten der Schweizerinnen. Sie gingen mit einem gestohlenen Zweierhaus 6:5 in Führung und retteten das Polster ins Ziel. Mit 4 Siegen aus ebenso vielen Round-Robin-Spielen führen die vierfachen Weltmeisterinnen die Tabelle an. In der Nacht auf Dienstag (MEZ) geht es gegen Japan weiter (im SRF-Livestream).

Schliessen 00:37 Video Türkei schenkt der Schweiz ein Dreierhaus ein Aus Sport-Clip vom 18.03.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden. 00:45 Video Schweiz stiehlt gegen die Türkei zwei Steine Aus Sport-Clip vom 18.03.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Zuvor hatten Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke und Alina Pätz Aussenseiter Estland beim 9:3 keine Chance gelassen. Gegen die Baltinnen mit Skip Liisa Turmann sorgte Alina Pätz mit einem magistralen letzten Stein schon im 1. End für ein Fünferhaus.

00:19 Video Pätz macht das Fünferhaus perfekt Aus Sport-Clip vom 18.03.2024. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.