Die Schweizer Curler feiern an der WM in Kanada gegen Südkorea den 5. Sieg im 6. Spiel.

Curling-WM in Ottawa

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller bleiben an der WM in Ottawa weiter auf Kurs. Gegen Aussenseiter Südkorea tat sich die Equipe zwar lange schwer, kam letztlich aber zu einem verdienten 8:4-Sieg. Die Entscheidung fiel im 9. End, als die Schweiz mit einem Zweierhaus auf 6:4 davonziehen konnte. Weil dem südkoreanischen Skip Jeong Byeongjin im 10. End der letzte Stein misslang, fiel der Sieg am Ende relativ deutlich aus.

Pablo Lachat, Sven Michel, Schwaller und Benoît Schwarz waren ideal in die Partie gestartet und legten im 2. End mit einem Dreierhaus vor. Der 3:0-Vorsprung schien das Quartett aber eher zu hemmen. Bis zum 8. End kamen die Südkoreaner unter anderem dank zwei gestohlenen Steinen wieder auf 4:4 heran.

00:39 Video Das Schweizer Zweierhaus im 9. End Aus Sport-Clip vom 04.04.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

So geht es weiter

Den nächsten Einsatz hat die Schweiz in der Nacht auf Mittwoch, wenn um 01:00 Uhr (MEZ) die Partie gegen Schottland auf dem Programm steht. Am Mittwochabend (20:00 Uhr) folgt die Partie gegen die Türkei.