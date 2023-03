8 Ends duellierten sich die Schweiz und Norwegen an der WM im schwedischen Sandviken auf Augenhöhe. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten sich beide Teams nur je einen Stein schreiben lassen. Dann kam das 9. End, in welchem die Schweizerinnen mit Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Briar Schwaller-Hürlimann und Carole Howald die Entscheidung herbeiführten.

Nach einem Fehlstein der Norwegerinnen bot sich Pätz die Chance, ein Fünferhaus zu schreiben. Die 33-Jährige, die an der WM bärenstark aufspielt, liess sich diese Möglichkeit nicht entgehen. Norwegen sah keine Möglichkeit mehr, den 1:6-Rückstand aufzuholen und gab die Partie auf.

Viertelfinal-Quali auf sicher

Die Viertelfinals haben die dreifachen Weltmeisterinnen damit bereits definitiv erreicht. Um direkt in die Halbfinals vorzustossen, müssen sie nur noch eines der verbleibenden drei Round-Robin-Spiele – gegen Dänemark, Schottland und Südkorea – für sich entscheiden.

Rekord-Siegesserie ausgebaut

Mit dem Erfolg über Norwegen schreiben die Schweizerinnen weiter Curling-Geschichte. Es war der 30. Sieg in Folge an einer Weltmeisterschaft. Das ist zuvor noch keinem Frauen-Team gelungen. Letztmals verloren die Schweizer Curlerinnen ein WM-Spiel am 4. Mai 2021 in Calgary gegen Schweden.

Danach folgten 7 Siege und der Titel. 2022 gewann die Schweiz in Prince George (CAN) sämtliche 14 Partien und holte ebenfalls WM-Gold. Die bisherige Bestmarke bei den Frauen lag bei 27 ungeschlagenen Spielen (Kanada 2017 – 2019).

Am Abend gegen Dänemark

Der 10. Auftritt folgt am Donnerstagabend. Gegner ab 19 Uhr ist Dänemark. Die Däninnen haben in 8 Partien erst 3 Siege feiern können. Sie können das Spiel im unkommentierten Livestream mitverfolgen.