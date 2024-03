Die Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni bleiben am WM-Turnier in Kanada makellos und reihten den mittlerweile 41. Sieg auf dieser Bühne aneinander.

Nicht zu stoppen: Das Team des CC Aarau macht seinem Nimbus weiter alle Ehre und blieb an der WM 2024 auch bei seinem 5. Auftritt unantastbar. Beim 10:3 gegen Japan, das vor dem Aufeinandertreffen im kanadischen Sydney erst einen Sieg auf dem Konto hatte, gab es sogar wieder eine regelrechte Machtdemonstration.

Exakt gleich erbarmungslos hatten Skip Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke und Alina Pätz am 1. Turniertag schon die USA in die Schranken verwiesen. Die an Position 4 spielende Pätz brillierte mit einer Quote von 100 Prozent an gelungenen Steinen.

Dank komfortabler Ausgangslage konnte ab dem 7. End erstmals auch Ersatzspielerin Stefanie Berset eingesetzt werden. Gegen die Asiatinnen, angeführt von der WM-Debütantin Miyu Ueno, war das Tagessoll sogar vorzeitig beendet. So gaben die hoffnungslos im Rückstand liegenden Gegnerinnen bereits nach 8 Ends auf.

Gipfeltreffen mit Kanada wartet

Nebst den Schweizerinnen sind an der WM auch noch Italien und Kanada unbezwungen. Die beiden Equipen absolvierten aber je erst 4 Partien und folgen deshalb in der Round-Robin-Tabelle hinter Tirinzoni und Co. Turnierübergreifend stehen die 4-fachen Weltmeisterinnen nun beim 41. Erfolg de suite auf der globalen Bühne.

Legende: Abklatschen zum nächsten Sieg, der Nummer 41 in Serie Gute Laune bei den Titelverteidigerinnen mit Skip Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Alina Pätz und Selina Witschonke (von links). Keystone/Darren Calabrese/The Canadian Press via AP

