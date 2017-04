Dritter Sieg in Serie für De Cruz und Co.

Nach der Startniederlage gegen Kanada kommen die Schweizer Curler an der WM in Edmonton in Fahrt. Gegen Aussenseiter Deutschland feierte das Team von Skip Peter De Cruz den dritten Sieg in Folge.

Bild in Lightbox öffnen. Valentin Tanner, Skip Peter De Cruz, Claudio Pätz und Benoît Schwarz vom CC Genf dürfen mit dem WM-Auftakt zufrieden sein. 3:1 Siege lautet die Bilanz nach den ersten vier Affichen. Auf die Auftaktniederlage gegen Titelfavorit Kanada liessen die Schweizer lauter Siege folgen. Gegen Deutschland legten die Schweizer den Grundstein zum Sieg schon früh. Im 1. und im 4. End gelang ihnen je ein Zweierhaus, was ihnen eine 4:1-Führung einbrachte. Am Ende siegten sie mit 7:4, wobei das 10. End nicht mehr ausgespielt wurde. Das Dreierhaus der Schweizer gegen Norwegen Am Vormittag hatten De Cruz und sein Team gegen Norwegen mit 6:3 gewonnen, wobei sie die Entscheidung im 8. End mit einem Dreierhaus zur 6:2-Führung erzwungen hatten. Duell mit Russland wartet Den nächsten Einsatz am WM-Turnier in der kanadischen Provinz Alberta haben die Schweizer in der Nacht auf Dienstag gegen die bis anhin sieglosen Russen.

