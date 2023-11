Die Schweizer Männer fahren an der Curling-EM den 5. Sieg im 7. Spiel ein. Gegen Tschechien gewinnen sie 10:7.

EM in Aberdeen

Legende: An der EM weiter gut unterwegs Sven Michel (rechts) und Pablo Lachat. Keystone/SEAN KILPATRICK

Das Team des CC Genf nimmt an der Curling-EM in Aberdeen Kurs auf den Halbfinal. Nach dem 5. Sieg im 7. Spiel bilden die Schweizer hinter den noch ungeschlagenen Italienern zusammen mit Gastgeber Schottland und Schweden das Verfolgertrio. Die drei Nationen weisen in der Round Robin bisher dieselbe Bilanz auf.

Die Schweiz wurde ihrer Favoritenrolle gegen Aufsteiger Tschechien gerecht und siegte 10:7. Nach einem zwischenzeitlichen 2:4-Rückstand drehte die Equipe um Skip Yannick Schwaller auf. Am Abend (ab 20:00 Uhr im SRF-Livestream) treffen Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat auf Schweden. Die Schweizer Frauen sind bereits um 15:00 Uhr gegen Deutschland im Einsatz (ebenfalls live bei SRF).