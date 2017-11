Männerteam reiht an der EM weiter Sieg an Sieg

Das Männerteam des CC Genf mit Skip Peter De Cruz ist an der Heim-EM in St. Gallen weiter nicht zu stoppen. Gegen Schottland resultierte beim 9:4 Sieg Nummer 8 im 8. Spiel.

Nachdem sie die Qualifikation für die Halbfinals schon sichergestellt hatten, gewannen die Schweizer Männer auch ihre 8. EM-Partie. Die Romands bezwangen Schottland klar mit 9:4. Der erneute Sieg ist besonders wertvoll, denn die jungen Gegner um Skip Kyle Smith stellen in St. Gallen eines der stärksten Teams und werden auch an den Olympischen Spielen in Südkorea zu den Medaillenanwärtern gehören.

Damit haben Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz und Benoît Schwarz die längste EM-Siegesserie eines Schweizer Männerteams seit 39 Jahren aufgestellt.

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachrichten, 22.11.2017, 16:00 Uhr