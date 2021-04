Nach positiven Tests an der WM wurde das Turnier vorläufig unterbrochen. Am Samstag finden keine Spiele mehr statt.

Schweizer Viertelfinal in Calgary wohl am Sonntag

Nach Corona-Fällen an der WM

Die regelmässigen Corona-Tests an den Titelkämpfen der Curler haben mehrere positive Ergebnisse hervorgebracht. Wie Tom Seger, CEO von Swiss Curling gegenüber SRF bestätigte, war vom Schweizer Team niemand betroffen.

Schweizer Viertelfinal wohl am Sonntag

Gemäss dem Schweizer Trainer Thomas Lips finden am Samstag keine Spiele mehr statt. Lips rechnet damit, dass die Schweizer Equipe am Sonntag (17:00 Uhr Schweizer Zeit) zu ihrem Viertelfinal gegen die USA antreten wird. Dies ist jedoch noch nicht bestätigt. Aktuell befinden sich die Curler des CC Genf im Hotel in Isolation.

Das Team um Skip Peter de Cruz hatte sich am Freitag unter anderem dank Schützenhilfe Schottlands für die K.o.-Phase qualifiziert. Bereits gespielt wurde der erste Viertelfinal. Dabei setzte sich Schottland gegen Mitfavorit Kanada durch.