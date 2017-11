Schweizer Startsiege bei der Heim-EM

Die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz sind mit einem souveränen Sieg gegen die Niederlande in die Europameisterschaften in St. Gallen gestartet. Auch Skip Silvana Tirinzoni mit dem Team des CC Aarau gelang der Auftakt.

Ein 8:3-Sieg gegen die Aufsteiger aus den Niederlanden beschert den Schweizer Curlern einen perfekten Start in die Heim-EM. Skip Peter De Cruz, Valentin Tanner, Claudio Pätz und Benoît Schwarz machten bereits in der ersten Spielhälfte mit zwei Zweierhäusern sowie zwei gestohlenen Steinen alles klar. Die Niederländer gaben nach dem 8. End in aussichtsloser Lage auf.

Auf die Schweizer Equipe vom CC Genf wartet am Samstagabend der erste Prüfstein. Gegner sind die früheren Welt- und Europameister aus Norwegen um Skip Thomas Ulsrud.

Schweizer Frauen ziehen nach

Auch Skip Silvana Tirinzoni ist mit dem Team des CC Aarau erfolgreich in ihr erstes EM-Turnier gestartet. Die Schweizerinnen gewannen ihr Auftaktspiel gegen Dänemark 9:4. Mit einem gestohlenen Zweierhaus zur 6:2-Führung glückte ihnen schon bei Matchhälfte im 5. End die Vorentscheidung.

Im zweiten Match treffen die Schweizerinnen am Sonntagmorgen um 9 Uhr auf Deutschland.