Sieg über Russland – Schweizer wahren weisse Weste

9 Spiele, 9 Siege! Die Schweizer Curlerinnen und Curler bleiben an der Heim-EM in St. Gallen makellos. Nach dem Frauen-Team setzten sich auch die Männer gegen Russland durch.

Das Team um Peter De Cruz hat seinen Erfolgslauf an der EM in St. Gallen fortgesetzt. Mit dem 7:5 über Russland feierten die Schweizer Curler den 5. Sieg im 5. Spiel.

So gut wie seit 36 Jahren nicht mehr

Um ein Schweizer Männerteam zu finden, das eine EM mit mehr als fünf Siegen begann, muss man 36 Jahre zurückblättern. Das legendäre Team von Lausanne-Riviera unter Skip Jürg Tanner gewann 1981 sogar die ersten 8 Spiele – und danach souverän den EM-Titel.

Nach der 8:2-Demonstration der Schweizer gegen Italien präsentierten sich die russischen Männer als hartnäckigerer Gegner. Erst ein gestohlener Stein im 9. End führte die Schweizer in die Erfolgsspur.

Auch Tirinzonis Team siegreich

Die Schweizer Frauen hatten sich zuvor ebenfalls gegen Russland durchsetzen können: Skip Silvana Tirinzoni setzte ihren letzten Stein im 10. End genau ins Zentrum und sicherte dem Team von CC Aarau damit den 8:7-Sieg.

Zwischenzeitlich mit 4:6 in Rücklage, gelang den Schweizerinnen im 8. End mit einem Dreierhaus die Wende. Neben der Schweiz ist nach 4 Spielen nur noch Schweden ungeschlagen. Am Abend kommt es in St. Gallen zum Direktduell.

Die Schweizerinnen ringen Russland nieder 1:42 min, vom 20.11.2017

