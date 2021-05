Das Team um Skip Silvana Tirinzoni schlägt an der WM in Calgary Deutschland 8:3 und hat damit Platz 1 auf sicher.

Die Curlerinnen vom CC Aarau sind an der WM in Calgary weiter nicht zu stoppen. Gegen Deutschland fuhren Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz beim 8:3-Erfolg im 12. und vorletzten Spiel der Round Robin den 11. Sieg ein.

Damit stehen sie bereits als Siegerinnen der Vorrunde fest und stehen direkt im Halbfinal. Die verbleibenden Spiele werden sie jeweils mit dem Vorteil des letzten Steins beginnen können.

Blitzstart gegen Deutschland

Bereits am Donnerstagabend hatten die Schweizerinnen die Teilnahme an der K.o.-Phase perfekt gemacht. In der Nacht auf Freitag setzten sie ihren Siegeszug mit einem 6:5 gegen die USA fort. Aus den letzten beiden Spielen brauchten Tirinzoni und Co. noch einen Sieg, um sich einen der beiden ersten Plätze und damit das Halbfinal-Ticket zu sichern.

Gleich bei erster Gelegenheit machten sie nun alles klar. Gegen Deutschland legte das Quartett den Grundstein zum Sieg mit einem Dreierhaus zum Auftakt. Im 6. End stellte die Schweiz mit 2 Steinen auf 7:2, wenig später gab das deutsche Team nach 8 Ends auf.

Abschluss gegen Estland

Zum Abschluss der Round Robin trifft die Schweiz in der Nacht auf Samstag noch auf Estland. Der Halbfinal-Gegner wird in den Viertelfinals der Teams auf den Rängen 3 bis 6 ermittelt. Ebenfalls bereits im Semifinal steht das russische Team.