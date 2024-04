Die Equipe des CC Genf fährt an der WM in Schaffhausen im 5. Spiel den 3. Sieg ein.

WM in Schaffhausen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hatten das Geschehen jederzeit unter Kontrolle Die Schweizer Curler gegen Japan. Keystone/Michael Buholzer

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller haben an der Heim-WM in Schaffhausen einen klaren 10:4-Sieg gegen Japan gefeiert. Die Vorentscheidung fiel im 5. End. Weil der letzte japanische Stein zu kurz geriet, stahlen die Schweizer ein Zweierhaus zur zwischenzeitlichen 5:1-Führung.

01:01 Video Japanischer Stein zu kurz: Schweizer stehlen Zweierhaus Aus Sport-Clip vom 02.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Im 7. End gingen Schwaller und Co. gar mit 7:2 in Führung. Vorzeitig aufgeben wollten die Japaner, die an der laufenden WM bisher erst eine Partie gewinnen konnten, trotz der deutlichen Rücklage aber nicht. Und tatsächlich gelang es ihnen kurz darauf, erstmals zwei Steine zu schreiben.

Mit einem Dreierhaus nahmen die Schweizer ihrem Gegner aber umgehend wieder den Wind aus den Segeln. Auf das letzte End verzichteten die Japaner in der Folge. Benoît Schwarz-van Berkel auf der vierten Position brachte es auf die hervorragende Erfolgsquote von 93 Prozent, nachdem er in den vorangegangenen Spielen nicht vollauf überzeugt hatte.

00:37 Video Dreierhaus zum Schluss: Schwarz-van Berkel macht den Deckel drauf Aus Sport-Clip vom 02.04.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Pflichtaufgabe gegen Südkorea

Am Abend (19:00 Uhr live) stehen Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller und Schwarz-van Berkel erneut im Einsatz. Gegner ist Südkorea. Die Asiaten stehen noch ohne Sieg da und liegen ganz am Ende der Tabelle.