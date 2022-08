Wer? Was? Wann? Hier können Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Wettkämpfe am 1. Tag der European Championships verschaffen.

Schweizer Einsätze & internationale Highlights am Donnerstag

09:00 Rudern Diverse

Vorläufe Jonah Plock/Maurin Lange, Nina Wettstein/Fabienne Schweizer, Eline Rol, Andri Struzina, Andrin Gulich/Roman Röösli/Tim Roth/Joël Schürch, Jeannine Gmelin, Scott Bärlocher, Frédérique Rol/Patricia Merz, Raphaël Ahumada/Jan Schäuble, Pascale Walker/Lisa Lötscher/Salome Ulrich/Célia Dupré, Kai Schätzle/Patrick Brunner/Nils Schneider/Dominic Condrau 10:00 Kunstturnen Qualifikation Frauen, Subdivision 1 10:00 Klettern Lead Frauen, Qualifikation Andrea Kümin, Liv Egli 11:00 Klettern Bouldern Männer, Qualifikation Nils Favre, Julien Clémence, Sascha Lehmann 12:24 Kunstturnen Qualifikation Frauen, Subdivision 2 13:00 Rad BMX Frauen, Qualifikation (Park) Nikita Ducarroz 15:28 Kunstturnen Qualifikation Frauen, Subdivision 3 Chiara Giubellini, Lilli Habisreutinger, Stefanie Siegenthaler, Anina Wild 16:00 Rad Bahnrad, Teamsprint Frauen, Qualifikation 16:00 Rudern Diverse Hoffnungsläufe 16:20 Rad Bahnrad, Teamsprint Männer, Qualifikation 16:46 Rad Bahnrad, Teamverfolgung Frauen, Qualifikation Michelle Andres, Fabienne Buri, Léna Mettraux, Aline Seitz 17:00 Rad BMX Männer, Qualifikation (Park) Alexandre Sideris 17:53 Kunstturnen Mehrkampf-Final Frauen 18:01 Rad Bahnrad, Teamverfolgung Männer, Qualifikation Alex Vogel, Valère Thiébaud, Simon Vitzthum, Claudio Imhof

Kunstturnen: Erste Titelkämpfe nach dem Neustart

Die Schweizer Kunstturnerinnen sind an den ersten Titelkämpfen unter der seit 2021 amtierenden Cheftrainerin Wendy Bruce-Martin gefordert: Die Zürcherin Stefanie Siegenthaler (5. EM-Teilnahme), die Thurgauerin Lilli Habisreutinger sowie die Aargauerinnen Anina Wildi, Anny Wu und Debütantin Chiara Giubellini sollen Rang 12 und damit die WM-Qualifikation erturnen. Laut Wildi habe man in der Vorbereitung «noch nie so einen guten Teamspirit gehabt», wie sie der Aargauer Zeitung sagte.

Rudern: Komplettes Aufgebot bereits im Einsatz

Alle 24 Athletinnen und Athleten von Swiss Rowing greifen am ersten EC-Tag auf der Regattastrecke Oberschleissheim in den Vorläufen ins Wettkampfgeschehen ein – einige am Nachmittag vielleicht sogar ein zweites Mal in den Hoffnungsläufen. Die grössten Schweizer Trümpfe sind Skifferin Jeannine Gmelin sowie der Leichtgewichts-Doppelzweier Raphaël Ahumada/Jan Schäuble. In den letzten neun Jahren gab es für die Schweizer Ruderer immer mindestens eine EM-Medaille.

SRF zwei überträgt am Donnerstag live von 15:15 bis 19:55 Uhr. In der SRF Sport App und im Web finden Sie zudem weitere unkommentierte Livestreams der European Championships.