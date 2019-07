Legende: Auf zu neuen Ufern Monisha Kaltenborn. Keystone

Die 58-jährige Österreicherin Monisha Kaltenborn wechselt in den E-Sport und wird per sofort Geschäftsführerin der Formula V AG. Das im letzten Oktober vom Schweizer Unternehmer und Investor Francisco Fernandez gegründete Unternehmen will den Automobil-Rennsport mit Formel-1-Simulatoren für die breite Bevölkerung zu öffnen.

Hochdotierte Formel V

In den im italienischen Maranello hergestellten High-Tech-Simulatoren können digitalisierte Formel-1-Rennstrecken realitätsnah befahren werden. Erste Racing Lounges wurden kürzlich in Zürich und Cham eröffnet. Am Sonntag fand in Cham der zweite Lauf der Formel V (V steht für virtuell) Schweizer Meisterschaft statt, die mit über 100'000 Franken dotiert ist.

Die gelernte Juristin Kaltenborn trat im Jahr 2000 dem Sauber-Rennstall bei und war ab 2012 als erste Frau überhaupt in der Formel 1 als Teamchefin tätig. Im Juni 2017 wurde die gebürtige Inderin entlassen.