Das Schweizer Degen-Quartett hat an den Europameisterschaften in Polen den Final erreicht.

European Games in Polen

Legende: Haben eine Medaille auf sicher Das Schweizer Fecht-Team um Hadrien Favre (l.) und Max Heinzer (Archiv-Bild), Keystone / Peter Schneider

Die Schweizer Degenfechter kämpfen an der EM, die im Rahmen der Europrean Games in Krakau ausgetragen wird, im Teamwettkampf um Gold. Im Final am Freitagabend ist Ungarn der Gegner.

Das Schweizer Quartett mit Alexis Bayard, Theo Brochard, Hadrien Favre und Teamleader Max Heinzer gewann zum Auftakt gegen Österreich 45:38, setzte sich dann im Viertelfinal gegen Polen 28:23 durch und bezwang im Halbfinal Weltmeister Frankreich 45:43.

Letztmals hatten die Schweizer vor acht Jahren auf kontinentaler Ebene vor Heimpublikum in Montreux als Dritte den Sprung aufs Podest geschafft.