Fechten: Schweizer «Nummer 4» schlägt Europameister

Heute, 12:31 Uhr

Der Schweizer Degenfechter Georg Kuhn sorgt zum Auftakt des 64er-Tableaus an den WM in Leipzig für Aufsehen. Auch Max Heinzer und Benjamin Steffen stehen in den Sechzehntelfinals.



Bild in Lightbox öffnen. Georg Kuhn, die Weltnummer 101, setzte sich gegen den Weltranglisten-Ersten und Einzel-Europameister Yannick Borel aus Frankreich mit 15:12 durch. Der Zürcher schaffte dank diesem Coup überraschend den Einzug in die Sechzehntelfinals. Kuhn gilt vom aktuellen Schweizer WM-Team «nur» als Nummer 4. Schweizer Trio noch im Turnier Ebenfalls unter den letzten 32 Degenfechtern befinden sich die Weltnummer 9 Max Heinzer und der Olympia-Vierte Benjamin Steffen. Beide zählten zu den 16 gesetzten Fechtern für die letzten 64. Sie lösten ihre Startaufgaben zum Auftakt gegen Underdogs standesgemäss souverän. Als einziger Schweizer bereits ausgeschieden ist Michele Niggeler. Der Tessiner verlor gegen den Asien-Meister und Olympia-Fünften Park Kyoungdoo aus Südkorea mit 8:10.

sda/flo