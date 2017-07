Schweizer fechten um WM-Gold

Das Schweizer Degen-Team steht an der WM in Leipzig im Final, wo es auf Frankreich trifft.

Die Schweizer Degen-Männer kämpfen an der WM in Leipzig um Gold. Das Team um Max Heinzer, Benjamin Steffen, Michele Niggeler und Georg Kuhn schlug im Halbfinal Ungarn 37:32. Im Final wartet nun um 18.25 Uhr Frankreich.

Entscheidend gegen Ungarn war das letzte Gefecht von Max Heinzer gegen András Redli. Der Innerschweizer lag zwischenzeitlich fünf Punkte im Rückstand. Doch bei 19:22 kam der Umbruch: Nach mehreren Stürzen auf die Bahn liess sich Heinzer kurz am Knie untersuchen. Die Pause schien im gut zu tun. Denn danach war er aufgedreht – und praktisch jeder Angriff ein Treffer.

Revanche gegen Italien geglückt

Zuvor hatten die Schweizer bereits Kolumbien (45:38), Japan (45:33) und Italien (22:20) erliminiert. Damit revanchierten sie sich gleich in mehrfacher Hinsicht: Im Einzel waren an der WM sowohl Heinzer als auch Steffen an Japanern gescheitert. Und gegen die Italiener hatte das Team an Olympia 2016 sowie an der EM vor einem Monat verloren.