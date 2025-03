Mathilde Gremaud belegt an der Freestyle-WM im Engadin in der Ski-Slopestyle-Quali den 3. Platz und steht im Final.

Sarah Höfflin patzt im 2. Run beim letzten Rail und verpasst die Top 12.

Der Final findet am Samstag statt (ab 9:45 Uhr auf SRF zwei).

Der Auftakt in die Qualifikation der Freeskierinnen gelang dem Schweizer Duo nicht nach Wunsch. Mathilde Gremaud und Sarah Höfflin stürzten im 1. Run und standen vor dem 2. Durchgang entsprechend unter Druck. Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Gremaud, die zuletzt mit einer Verletzung zu kämpfen hatte, hielt diesem Stand. Für einen sauberen Lauf erhielt sie 70,92 Punkte und qualifizierte sich als Dritte für den Final der Top 12.

In den letzten Wochen ebenfalls mit einer Verletzung zu kämpfen hatte Höfflin. Die 34-Jährige hatte sich Anfang Februar am Fuss verletzt. Nach dem verpatzten 1. Run zeigte sie ebenfalls einen sauberen 2. Durchgang. Beim letzten Rail verschätzte sie sich dann aber und kam erneut zu Fall. Die 52,96 Punkte reichten schliesslich nur zu Rang 16. Anouk Andraska musste auf einen Start verzichten. Sie hatte sich am Dienstag verletzt.

Die Beste in der Qualifikation war die Italienerin Flora Tabanelli mit 77,43 Punkten vor der Kanadierin Megan Oldham (72,51) und Gremaud. Der Final findet am Samstag statt (ab 9:45 Uhr live auf SRF zwei). Andri Ragettli und Co. bestreiten ihre Qualifikation am Mittwochmittag (ab 11:30 Uhr live bei SRF).