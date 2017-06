An den US Open scheitern die Favoriten reihenweise

In Erin bei Milwaukee sind schon nach der 2. Runde fast alle Stars am Cut gescheitert – so auch Titelverteidiger Dustin Johnson. An der Spitze der US Open liegt ein Septett innerhalb von 2 Schlägen.

Schwerer Stand für Johnson, McIlroy und Day 1:02 min, vom 17.6.2017 Es ist eng auf den vordersten Plätzen der 117. Austragung der US Open im Bundesstaat Wisconsin: Gleich zu siebt sind sie nur durch 2 Schläge getrennt. Zu den Führenden zählt der aufstrebende Engländer Tommy Fleetwood, der im September in Crans-Montana mitspielen wird. Der noch ohne Major-Titel dastehende Amerikaner Rickie Fowler fiel mit einer mässigen 73er-Runde auf Rang 5 zurück. Nach der 1. Runde hatte er das Feld allein angeführt. Die Gescheiterten sind in guter Gesellschaft Dagegen erreichte von den 5 Dominatoren und prägenden Figuren der vergangenen Saison kein Einziger die beiden Finalrunden. Es sind dies: Danny Willett (Gb), Gewinner der US Masters

Dustin Johnson (USA), US Open

Henrik Stenson (Sd), British Open

Jimmy Walker (USA), US PGA Championship

Justin Rose (Gb), Olympiasieger von Rio de Janeiro Das Scheitern von Rory McIlroy und Jason Day, den Nummern 2 und 3 der Weltrangliste, machen das Debakel für die Favoriten am 2. Majorturnier des Jahres nahezu komplett. 117. US Open, Stand nach der 2. Runde 1. Paul Casey (Gb) 137 Schläge (66+71), Tommy Fleetwood (Gb) 137 (67+70), Brian Harman (USA) 137 (67+70), Brooks Koepka (USA) 137 (67+70), 5. Rickie Fowler (USA) 138 (65+73), Jamie Lovemark (USA) 138 (69+69), J.B. Holmes (USA) 138 (69+69), ... 19. u.a. Martin Kaymer (De) 141 (72+69). 43. u.a. Jordan Spieth (USA) 144 (73+71). – Am Cut gescheitert u.a.: Dustin Johnson (USA/TV) 148 (75+73), Rory McIlroy (Nordirland) 149 (78+71), Jason Day (Australien) 154 (79+75).



