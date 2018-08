Auch Kaymer, Pieters und Willet schlagen in Crans-Montana ab

Zwei Wochen vor Turnierbeginn haben die Organisatoren des European Masters in Crans-Montana die Teilnahme von 3 weiteren Golf-Stars bekanntgegeben: Der Deutsche Martin Kaymer, der Belgier Thomas Pieters und Danny Willett aus England werden auf den Walliser Fairways abschlagen.

Kaymer, Gewinner zweier Majorturniere, hatte letztmals vor 6 Jahren in Crans-Montana teilgenommen. Auch Pieters zählt nach dem 6. Gesamtrang an den US PGA Championships zum inneren Kreis der Favoriten. Bereits zuvor waren John Daly (USA), Miguel Angel Jimenez (Sp), Titelverteidiger Matthew Fitzpatrick (Gb) und dessen Landsmann Lee Westwood als Teilnehmer bestätigt worden.