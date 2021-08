Sie können das European Masters in Crans-Montana von Donnerstag bis Sonntag bei SRF mitverfolgen. In der SRF Sport App zeigen wir Ihnen das Geschehen live. Am Wochenende komplettieren längere Teilaufzeichnungen auf SRF zwei unser Angebot.

Donnerstag, 26. August

srf.ch & SRF Sport App: ab 13:30 Uhr, der 1. Tag live

Freitag, 27. August

srf.ch & SRF Sport App: ab 13:30 Uhr, der 2. Tag live

Samstag, 28. August

srf.ch & SRF Sport App: ab 13:00 Uhr, der 3. Tag live

SRF zwei: ab 17:25 Uhr, Teilaufzeichnung des 3. Tages

Sonntag, 29. August