Koepka glänzt auch an den British Open

Der US-Open-Sieger führt nach dem ersten Tag und einer 65er-Runde – gemeinsam mit Matt Kuchar und Jordan Spieth.

Der Amerikaner Brooks Koepka, der vor einem Monat an den US Open triumphiert hatte, stieg nun auch bei den British Open gekonnt ins Turnier ein. Der 27-Jährige spielte ab dem 8. Loch in kurzer Folge vier Birdies. Den einzigen Schlagverlust, am 16. Loch, beantwortete er umgehend mit einem Eagle, zwei Schlägen unter Par.

Johnson bereits mit sechs Schlägen zurück

Mit dem 65er-Umgang eroberte Koepka die Spitze, schlaggleich mit zwei weiteren renommierten US-Golfern: Matt Kuchar und Jordan Spieth. Spieth gehört wie Koepka zu den Favoriten am dritten Major des Jahres. Zwei andere Stars der Szene kamen derweil nicht wie gewünscht auf Touren: Der Weltranglistenerste Dustin Johnson handelte sich mit einer 71er-Runde einen Rückstand von sechs Schlägen ein. Ebenso der Nordire Rory McIlroy.

Charley Hoffman trifft mit Traumschlag aus dem hohen Gras 0:18 min, vom 20.7.2017