Matsuyama übernimmt Spitze – Favoriten im Hintertreffen

Heute, 8:46 Uhr

Der an den 4 grossen Golfturnieren noch sieglose Japaner Hideki Matsuyama hat an der US PGA Championship in Charlotte die Spitze übernommen.

Bild in Lightbox öffnen. Nicht alle 156 Golfer konnten den 2. Umgang im Quail Hollow Club am Freitag zu Ende spielen. Das mit 10,5 Millionen Dollar dotierte letzte Majorturnier des Jahres musste wegen eines Gewitters unterbrochen werden. Die Runde soll am Samstagmorgen beendet werden. Ex-aequo mit Francesco Molinari (It) zeigte Matsuyama die beste Leistung des bisherigen Turniers. Auf dem Par-71-Kurs benötigte er 64 Schläge, womit er den führenden Kevin Kisner (USA) an der Spitze einholte. Day holt auf, Favoriten patzen Der Freitag war auch für Jason Day (Au), der die US PGA Championship vor 2 Jahren gewonnen hatte, ein guter Tag. Der frühere Weltranglisten-1. liegt nach einer 66er-Runde als 3. bei Halbzeit nur 2 Schläge hinter dem Spitzenduo. Für die US-Favoriten Jordan Spieth und Brooks Koepka sieht es weniger gut aus. Der US-Open-Champ Koepka hat einen Rückstand von 7 Schlägen. British-Open-Sieger Spieth müsste in den verbleibenden 2 Runden sogar 11 Schläge gutmachen.

sda/pro