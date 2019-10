Teenie gewinnt Golfturnier

Der erst 15 Jahre alte Josh Hill hat Golf-Geschichte geschrieben. Als bisher jüngster Spieler gewann der Engländer in Dubai ein offizielles Weltranglisten-Turnier. «Ich weiss im Moment wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich bin schockiert und fassungslos», sagte Hill nach seinem Triumph bei den Al Ain Open. Mit 15 Jahren, 6 Monaten und 27 Tagen brach Hill den bestehenden Alters-Rekord von Ryo Ishikawa. Der Japaner war 15 Jahre und 8 Monate alt, als er im Mai 2007 den KSB Cup gewann. «Wenn Sie mir das im Sommer gesagt hätten, hätte ich gelacht», sagte Hill. «Ich bin begeistert.»

Woods in Japan nach Tag eins an der Spitze

US-Golfstar Tiger Woods ist stark in das Premieren-Turnier der PGA-Tour in Japan gestartet. Der Kalifornier übernahm nach dem ersten Tag bei der ZOZO Championship in Chiba gemeinsam mit Landsmann Gary Woodland (beide 64 Schläge) die Führung. Die mit 9,5 Millionen Dollar dotierte Veranstaltung ist das erste Turnier in der Geschichte der US-Tour auf japanischem Boden.