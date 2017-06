US Open: Zu Fuss unterwegs im Ein-Mann-Golfklub

Am Donnerstag beginnt mit den 117. US Open das zweite Major-Turnier des Jahres. Der Platz im US-Bundesstaat Wisconsin bietet einige Besonderheiten.

Erstmals wird das US Open in einem Klub ausgetragen, der einer einzigen Person gehört. Der Platz in Erin Hills, rund 50 Kilometer nordwestlich von Milwaukee, wurde von Besitzer Bob Lang gebaut. Mittlerweile gehört die 2006 fertiggestellte Anlage Geschäftsmann Andrew Ziegler.

Der Kurs verfügt über keine Wege für Elektrowagen. Der 7132 Meter lange Platz kann von Profis und Besuchern nur zu Fuss zurückgelegt werden – eine Ausnahme im Vergleich zu anderen neueren Golfplätzen in den USA.

