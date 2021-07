Leader Dustin Johnson und Jon Rahm liegen in der Weltrangliste eng beieinander. Kommt es am British Open zum Wechsel?

Legende: Schwingt er auch in Sandwich obenaus? John Rahm will nach den US auch die British Open gewinnen. Keystone

Die British Open – offiziell «The Open Golf Championship» – wurden erstmals 1860 ausgetragen. Sie sind das älteste Turnier im Profisport. Ab Donnerstag wird auf dem geschichtsträchtigen königlichen Küstenplatz Royal St. George's in Sandwich im Südosten Englands gespielt.

Rahm: Zurück an die Spitze?

Als Titelverteidiger startet Shane Lowry. Der Ire siegte 2019 im nordirischen Royal Portrush zur allgemeinen Überraschung. Heuer heisst der Topfavorit Jon Rahm. Der 26-jährige Baske mit Schweizer Wurzeln, erst seit 5 Jahren Profi, wurde als klarer Leader des Memorial Tournament in Dublin/Ohio vom Coronavirus ausgebremst. Der aktuelle US-Open-Sieger musste das prestigeträchtige Turnier von Gastgeber Jack Nicklaus aufgeben und in Quarantäne gehen, nun ist er zurück.

Erst am Montag verlor Rahm den Lead in der Weltrangliste hauchdünn an Dustin Johnson. Bei den Buchmachern ist dennoch Rahm klarer Favorit. Mit einem Sieg könnte er nachhaltig an die Spitze des Rankings zurückkehren – und damit gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.