3 Spiele – 0 Punkte: EM rückt in weite Ferne

Die Schweiz verliert gegen Portugal auch das 3. Qualispiel und muss die EM-Träume wohl begraben.

Die Nati verliert in Biel mit 25:27.

Schmid und Co. sündigen im Abschluss.

Am Sonntag hat die Nati in Portugal die Chance auf Revanche.

Es war nicht der Tag der Schweizer. Die offensive Spielfreude und defensive Stabilität aus der Beinahe-Sensation gegen Deutschland waren wie weggeblasen.

Sinnbildlich für den Knorz war die Performance von Superstar Andy Schmid. Auf den Schultern des mehrmaligen Bundesliga-MVP lasteten die Hoffnungen auf den ersten Sieg in der EM-Quali. Doch der 33-Jährige rannte Mal um Mal vergebens an und scheiterte sogar zweimal per Freiwurf.

Fehlstart hart bestraft

Die Geschichte des Spiels zeichnete sich früh ab. Die Gäste aus Portugal zogen früh davon und gingen mit 4:0 in Front. Erst nach 10 Minuten traf mit Lenny Rubin erstmals ein Schweizer.

In der Folge rannte das Team von Michael Suter phasenweise einem Fünftore-Rückstand hinterher. Portugal verwaltete die Führung gekonnt und feierte schliesslich seinen ersten Sieg in der EM-Quali.

Die Revanche muss glücken

Für die Schweiz gestaltet sich die Lage ungemütlich. Nach 3 Partien steht die Equipe ohne Punkte am Tabellenende der Gruppe 5. Nur die Teams auf den Rängen 1 und 2 qualifizieren sich für die Europameisterschaft 2018 in Kroatien.

Am Sonntag bietet sich im portugiesischen Loulé die Gelegenheit zur Revanche. Will die Hoffnung gewahrt werden, ist ein Sieg Pflicht.

EM-Quali, Gruppe 5 Rang Team Spiele Torverhältnis Punkte 1.

Deutschland

3 90:69 6 2. Slowenien 3 81:85 3 3. Portugal 3 77:86 3 4. Schweiz 3 74:82 0

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 4.5.2017, 18:45 Uhr