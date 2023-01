Erinnerungen an Luis Suarez: US-Spieler Paul Skorupa soll an der WM seinen bahrainischen Gegenspieler gebissen haben.

Legende: Hat er gebissen oder nicht? Paul Skorupa sieht die Rote Karte. Imago/Bildbryan

Es geschah in der 40. Minute des Hauptrunden-Spiels USA-Bahrain vom Donnerstag in Malmö: Der Amerikaner Paul Skorupa führte seinen Kopf verdächtig zum Arm seines bahrainischen Gegenspielers Husain al-Sayyad. Dieser zeigte daraufhin aufgebracht den Schiedsrichtern die entsprechende Stelle.

Gleich zwei Karten

Die Offiziellen sahen sich die Szene, die an die Beissattacke von Uruguays Fussball-Star Luis Suarez 2014 erinnerte, an: Skorupa musste in der 40. Minute nach einer Roten Karte das Feld beim Stand von 19:21 verlassen, am Ende unterlagen die USA 27:32. Der Kreisläufer sah zudem die Blaue Karte, eine Sperre droht.

Dementi: «Bilder sehen bloss unglücklich aus»

Skorupa bestritt tags darauf den vermeintlichen Biss: «Die TV-Bilder der Szene sehen sehr unglücklich aus, ich möchte aber beteuern, dass ich meinen Gegenspieler nicht gebissen habe», so der 23-Jährige. «Ich habe in der Abwehraktion gegen den Spieler des Bahrains mein Kinn eingesetzt, um seinen Wurfarm nach unten zu drücken und einen Pass zu verhindern.»