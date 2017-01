Auch Deutschland und Norwegen im Achtelfinal

Deutschland zieht dank einem 38:24-Pflichtsieg gegen Saudi-Arabien bei der Handball-WM in Frankreich in die K.-o.-Phase ein. Gleiches gelingt Norwegen mit einem klaren 39:26 gegen Brasilien.

Deutschlands Handball-Nationalmannschaft steht bei der WM in Frankreich im Achtelfinal. Durch einen klaren 38:24 (21:13)-Sieg gegen Saudi-Arabien hat der amtierende Europameister vorzeitig die K.o.-Runde erreicht und in der Gruppe C wieder die Tabellenführung übernommen.

Norwegen zählt an der Handball-WM zum erweiterten Favoritenkreis, nachdem es im vergangenen Jahr an der EM in Polen Platz 4 belegt hatte. In der Gruppe A resultierte beim 39:26 (18:13) gegen Brasilien der 3. Sieg im 4. Spiel.