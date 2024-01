Die Färöer-Inseln sorgen aktuell an der Handball-EM für Furore.

Die Schlusssirene war der Startschuss für die bislang grösste Party in der Geschichte des färöischen Handballs. Tausende mitgereiste Anhänger verwandelten die Berliner Halle nach dem denkwürdigen 26:26 gegen Topfavorit Norwegen am Samstag endgültig in einen überkochenden Hexenkessel.

Mit einem verwandelten Siebenmeter in letzter Sekunde hatte der Handball-Zwerg den Titelkandidaten geschockt, den 1. EM-Punkt überhaupt gesichert und die weisse Wand auf den Rängen in Ekstase versetzt.

Legende: Party vor eigenem Anhang Die Färöer-Spieler nach dem unverhofften Punktgewinn. Imago/Maximilian Koch

5000 Färöer vor Ort

«Es ist das Grösste in der Geschichte des Handballs der Färöer», sagte Rückraumspieler Oli Mittun dem Portal handball-world. Trainer Peter Bredsdorff-Larsen sprach von einem «historischen Tag» für den EM-Debütanten.

Rund 54'000 Einwohner hat die Inselgruppe – über 5000 sind derzeit in Berlin und sorgen für Gänsehaut-Atmosphäre und Heimspiel-Stimmung.

Nach dem Überraschungs-Coup ist das Weiterkommen noch möglich. Im letzten Spiel der Gruppe D trifft der Gruppendritte am Montag auf Schlusslicht Polen. Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde.