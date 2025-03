Per E-Mail teilen

Die Spono Eagles schlagen LK Zug im Cupfinal der Frauen mit 24:23.

Damit holen sich die Nottwilerinnen zum 6. Mal den Titel.

Den Final der Männer können Sie ab 17:50 Uhr hier live mitverfolgen.

Es war ein Krimi mit dem besseren Ende für die Spono Eagles. Ab der 53. Minute und dem 20:21 der Zugerinnen durch Leah Stutz konnte sich kein Team mit mehr als einem Tor Differenz absetzen. Gut 3 Minuten vor Schluss glich Louise Truchot ein letztes Mal für den LKZ aus, das anschliessende 24:23 von Sponos Sev Albrecht von der 7-Meter-Linie war gleichbedeutend mit der Entscheidung in diesem umkämpften Final.

Die Eagles aus Nottwil waren als Favoritinnen in den Final gegangen. Spono führt bei den Frauen in der Meisterschaft die Qualifikation an, derweil Zug noch keinen Playoff-Platz belegt. Im Cupfinal spielten die Zugerinnen indessen auf Augenhöhe mit.

Eagles beenden rabenschwarze Serie

Kein Team konnte sich im gesamten Spielverlauf einen Vorsprung von mehr als 3 Toren erarbeiten. Zug kam in den letzten Sekunden gar noch einmal in Ballbesitz und hätte eine Verlängerung erzwingen können, doch die Zentralschweizerinnen brachten keinen Abschluss mehr zustande. Albrecht und Stutz waren mit je 8 Treffern jeweils Topskorerinnen ihrer Equipen.

Für die Eagles ist es der erste Titel nach zuvor drei verlorenen Finals in Folge und der 6. Cuperfolg insgesamt. Die Zugerinnen hingegen bleiben bei 4 Cuptiteln sitzen.

