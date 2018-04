Den entscheidenden Treffer zum 28:27 für die Schweiz erzielte Marvin Lier 5 Sekunden vor dem Ende, nachdem er in Überzahl am linken Flügel freigespielt worden war. Zuvor hatte die Partie in der zweiten Halbzeit hin und her gewogt.

Nach dem 13:14 zur Pause gingen die Schweizer bis zur 36. Minute 18:15 in Führung. 10 Minuten später lagen sie dann allerdings 19:22 zurück, ehe ihnen 5 Tore in Serie zum 24:22 (53.) gelangen.

Junge Schweizer schwimmen sich frei

Die SHV-Auswahl präsentierte sich in der Defensive während der gesamten Begegnung sehr stabil, wobei Suter im Innenblock auf 4 Spieler mit Jahrgang 1996 setzte. Die gute Verteidigung führte dazu, dass die Schweizer viele Tore nach Gegenstössen erzielten.

Am Freitag trifft die Schweiz erneut auf Portugal, das in Bestbesetzung antrat. Vor einem Jahr in der EM-Qualifikation gingen gegen die Iberer noch beide Partien verloren.