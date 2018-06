In den Playoffs zur WM bekommt es die Schweiz mit Norwegen zu tun. Mit einem Trumpf zwischen den Pfosten.

Er hat den Erfolg in den Genen. Nikola Portner, der Goalie der Schweizer Handball-Nati, kommt ganz nach seinem Vater. Zlatko war ein ehemaliger Weltklasse-Handballer; er gewann dreimal die Champions League, holte mit dem damaligen Jugoslawien Olympia-Bronze und wurde 1986 Weltmeister.

Champions-League-Sieger kann sich Nikola schon nennen. Vor 2 Wochen holte der 24-Jährige mit Montpellier die Trophäe im wichtigsten europäischen Klubbewerb.

Frühe Erfolge in der Schweiz

Es war für den 1,94m-Hünen nicht der erste Erfolg. Schon in der Schweiz hatte er Grund zur Freude:

Mit dem BSV Bern Muri erreichte er im Europacup der Cupsieger den Viertelfinal.

Mit den Kadetten Schaffhausen wurde er zweimal Schweizer Meister.

Nun hofft er auf den grossen Wurf mit der Nationalmannschaft. An Portner, der schon an U19- und U21-Weltmeisterschaften zum besten Goalie gewählt wurde, soll es nicht scheitern. Er hat den Erfolg schliesslich in den Genen.

