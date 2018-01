Einen Sieg von den WM-Playoffs entfernt

Am Mittwochabend kann sich die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina vorzeitig für die WM-Playoffs qualifizieren. Sie tritt mit Selbstvertrauen gegen den Gruppenfavoriten an.

Zusatzinhalt überspringen Rubins Wechsel perfekt Lenny Rubin wechselt auf den Sommer 2018 zur HSG Wetzlar. Der Spieler von Wacker Thun gilt als eines der grössten Schweizer Handball-Talente. Auch Teamkollege Lukas von Deschwanden wird ab nächster Saison in der Bundesliga spielen. Er unterschrieb beim TBV 1898 Stuttgart einen Zweijahres-Vertrag.

Die guten Ergebnisse der Schweizer Handballer in der aktuellen WM-Qualifikation stossen auf positive Resonanz. Für das kursweisende Heimspiel in der St. Galler Kreuzbleiche-Halle setzte der Verband gegen 2000 Tickets ab.

Die Ausgangslage für die Schweizer sieht gut aus. Momentan führen sie die Gruppe 6 souverän an. In den beiden Spielen gegen Estland überzeugte die Equipe von Coach Michael Suter.

Seit 8 Jahren nicht mehr in den Playoffs

Die Sehnsucht der Schweizer nach einer WM-Teilnahme ist gross. Letztmals waren sie 1995 an einer Weltmeisterschaft dabei, als sie den 7. Platz erreichten. Das letzte Mal an einem grossen Turnier war die Schweiz an der Heim-EM 2006.

Der Schweizer Nationalspieler Lenny Rubin spürt die Euphorie in der Schweiz: «Es tut gut zu sehen, dass wir wieder etwas schaffen können. Die Handball-Schweiz glaubt an uns.» Der 21-Jährige gilt als grosses Talent und wechselt im Sommer in die Bundesliga (siehe Box).

Der Weg an die WM

Für die WM-Playoffs gibt es noch sechs freie Plätze, welche jeweils der Gruppensieger der aktuellen Qualifikation besetzen wird. Die Schweiz ist auf dem besten Weg, einen dieser Plätze zu ergattern. Sollte dies am Mittwoch nicht klappen, bietet sich am Samstag im Rückspiel eine weitere Chance.

An der WM 2019 sind 13 europäische Teams mit dabei. Frankreich als Titelverteidiger sowie Deutschland und Dänemark als Gastgeber sind direkt qualifiziert. Auch der Europameister 2018 wird nicht in den Playoffs antreten müssen. Gewinnt Deutschland, Dänemark oder Frankreich die EM, so rutscht das bestrangierte Team ausserhalb dieses Trios nach.

Die Europameisterschaft 2018 findet vom 12.-28. Januar in Kroatien statt.

Der Weg an die WM 2019 Bereits für die WM qualifiziert:



Frankreich (Titelverteidiger)

Dänemark (Gastgeber)

Deutschland (Gastgeber)

Europameister 2018





Für die Playoffs bereits qualifiziert:



Weissrussland

Schweden Kroatien Slowakei Österreich

Slowenien Tschechien Norwegen Spanien Montenegro Ungarn Mazedonien Island



In den Playoffs (8.-14. Juni) kämpfen 18 Teams um neun weitere WM-Plätze.

