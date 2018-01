Erste Chance verpasst: Die Schweiz unterliegt Bosnien

Die Schweizer Handball-Nati hat es gegen Bosnien-Herzegowina verpasst, sich vorzeitig für die WM-Playoffs zu qualifizieren. In St. Gallen setzte es eine 21:24-Niederlage ab. Noch bleibt aber eine Chance.

In einer ausgeglichenen Partie geht der Schweiz zum Schluss die Luft aus.

Noch ist nicht aller Tage Abend: Am Samstag im Rückspiel in Bosnien bietet sich der Schweiz noch eine letzte Chance auf die Quali für die WM-Playoffs.

Gross war die Freude in der St. Galler Kreuzbleiche-Halle, als Lucas Meister die Schweiz nach etwas mehr als 40 Minuten mit 18:16 in Führung brachte. Es folgte jedoch die einzige Schwächephase der Eidgenossen – sie kostete dem Team von Trainer Michael Suter schliesslich den Sieg. Die Bosnier nutzten die Baisse der Schweizer eiskalt aus und zogen dank 5 Treffern am Stück vorentscheidend auf 21:18 davon.

Unglückliche Schlussphase

Zwar warf die Schweiz in der Endphase nochmals alles in die Waagschale, die Wende wollte ihr aber nicht mehr gelingen. Auch deshalb, weil das noch unerfahrene Team in der entscheidenden Phase zu viele Chancen liegen liess.

Bester Torschütze bei den Schweizern war Lucas Meister mit 6 Treffern. Ganz hinten hielt Torwart Nikola Portner die Schweiz mit seinen Paraden lange im Spiel. 6 der 9 Siebenmeter konnte der 24-Jährige parieren.

«Finalissima» am Samstag

Dank dem Auswärtssieg haben die Bosnier nun wieder die besseren Karten im Kampf um den Gruppensieg und der damit verbundenen Quali für die Playoffs. Der Schweiz hilft im Rückspiel am Samstag in Bosnien nur ein Sieg weiter.

